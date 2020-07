La crise liée au Covid-19 a accentué les inégalités sociales, et notamment scolaires. Une situation qui a fragilisé la situation des élèves et des familles déjà en difficulté… Expli’Cité a néanmoins pu accompagner 260 jeunes et prépare déjà la rentrée avec une campagne de crowdfunding.

260 jeunes ont été accompagnés cette année, grâce à 2 nouveaux projets :

« Tutorat numérique » : 100 jeunes du CP à la terminale, accompagnés chaque semaine hors des collèges, au plus près de chez eux, sur tablettes/PC.

« Portraits’Cité » en vacances scolaires pour ouvrir les champs des possibles sur l’avenir.

– Et dans les collèges, 160 jeunes ont été accompagnés dans 3 établissements en éducation prioritaire de Cergy.

Expli’Cité souhaite accompagner 300 jeunes au plus tôt, afin de toucher plus d’élèves et renforcer son soutien. Les principes qui guident l’action de l’association sont de proposer un accompagnement humain personnalisé, au plus proche des besoins des jeunes.

· Créer du lien entre tous dans un esprit de solidarité ;

· Travailler dans une approche bienveillante, via la rencontre et des démarches innovantes ;

· Valoriser les acteurs du territoire et travailler en complémentarité.

Coup de boost pour 300 jeunes de Cergy / Vous pouvez les aidez à préparer la rentrée avec un don sur www.don.expli-cite.org avant le 15 juillet !