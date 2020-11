Damien Seguin, skipper de l’IMOCA Groupe APICIL à l’entrainement avant le départ du Vendée Globe 2020-21, Bretagne sud le 25 septembre 2020, Photo © Jean-Marie LIOT / Groupe APICIL

33 monocoques de 60 pieds classe Imoca sont partis le 8 novembre dernier du port des Sables d’Olonne pour le Vendée Globe, une course autour du monde en solitaire et sans escale. Parmi eux, Damien Seguin, 41 ans, né sans main gauche, sur « Groupe Apicil. » Champion paralympique et du monde sur petit monocoque, il a évolué vers la course au large en participant aux transatlantiques Route du Rhum en solitaire (10e en 2010, 8e en 2014, 6e en 2018). Il a également remporté le 29 juillet 2007, avec Damien Iehl, François Morvan, Benjamin Amiot et Mathieu Bourdais, le Tour de France à la Voile, triomphant de tous les autres skippers valides.

Parti pour un tour du monde à la voile en solitaire, Damien Seguin revient sur la préparation et la première semaine d’une course de près de trois mois sans escale. Interview du journal Yanous au large de l’Afrique.