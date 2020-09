Dans le cadre de la campagne « Nos objets ont plein d’avenirs », SPAREKA, le ministère de Transition écologique et l’ADEME ont lancé le Repair Tour : un tour de France pour apprendre aux particuliers à entretenir et réparer eux-mêmes leurs appareils et ainsi réduire le gaspillage électroménager, représentant 1,4 millions de tonnes de déchets par an en France.

Depuis le début de la crise sanitaire, le Repair Tour se réinvente et propose des sessions de réparation digitales sous la forme de webinaires le mercredi 09 septembre 2020, à 17h pour apprendre à réparer lave-linge et lave-vaisselle.

Les inscriptions sont gratuites : https://app.livestorm.co/spareka-1/apprendre-a-reparer-votre-lave-vaisselle-et-votre-lave-linge.

Les participants pourront poser leurs questions en amont par mail ou via les réseaux sociaux à l’équipe technique de Spareka. Le jour J, Cyril, expert technique, sera là pour répondre aux interrogations, expliquer les bons gestes et montrer en direct comment réparer son lave-vaisselle et son lave-linge.

Accompagné d’un animateur, d’un modérateur et d’un régisseur, il s’appuiera sur deux appareils, à côté de lui et des schémas techniques partagés au fur et à mesure dans le chat du webinaire.

Cet atelier en ligne permettra ainsi d’aider à distance gratuitement les foyers à réparer leurs appareils en panne au lieu de les jeter.

Le but: venir en aide aux citoyens face aux pannes et les sensibiliser à l’intérêt de réparer les appareils au lieu de les jeter pour ainsi réduire leur impact écologique.