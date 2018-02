Pour l’inauguration de l’exposition « Mon nom est personne » par Alexandre Périgot, le Cneai invite Mohamed Lamouri.

Mohamed Lamouri est un chanteur algérien de raï sentimental, on l’entend essentiellement sur la ligne 2 du métro parisien. Il chante son blues avec son synthétiseur rafistolé aux boîtes à rythme bon marché, des chansons du folklore populaire, d’Algérie, de France, de partout.

Mohamed est un véritable chanteur populaire, l’un des plus marquants du grand réseau souterrain de la RATP. Un grand chanteur, discret, une vedette parmi les invisibles.

Au programme, inauguration de l’exposition « Mon nom est personne » par Alexandre Périgot. Installation de 717 œuvres anonymes, issues des collections du centre national des arts plastiques, du Mucem, du Musée d’arts de Nantes, du Musée des Beaux arts de Rennes et du Musée Rodin.

Ce sera suivie de la projection de « My name is nobody » un film réalisé par Alexandre Périgot, puis à 17h clôture avec le concert de Mohamed Lamouri.