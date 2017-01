Programme de la Campagne « Toit et Moi », l’une des recommandations du Colloque sur le « Droit au Logement » tenu à Argenteuil et dont la Radio Alternative FM fut la modératrice.

La Campagne « Toit et Moi » est un espace d’information, de formation, de communication, d’accompagnement et de suivi de la procédure DALO en faveur des ménages, demandeurs de logement social locatif, de sensibilisation des bailleurs sociaux et d’interpellation des pouvoirs publics sur l’épineux problème de logement de la ville d’Argenteuil, peuplée de 106.580 habitants pour 6800 demandeurs de logement recensés en 2015 par la Mairie d’Argenteuil.

Cette campagne est une action ciblée circonscrite sur une période allant du 5 mars 2016 au 5 mars 2017, date de la célébration du 10ème anniversaire de la Loi DALO, Droit au Logement Opposable, l’occasion de dresser un bilan sur l’impact réel de cette Loi sur l’état du mal-logement.

