Le projet pédagogique d’Education au Développement Durable « Défi Récyclum », propose chaque années aux classes du CP à la 6ème de réaliser des défis de sensibilisation au recyclage de lampes. Pour la 5ème édition, le Défi Récyclum a rencontrer un énorme succès dans toute la France.

2850 classes, et plus de 71500 élèves, ce sont investis cette année pour le Défi Récyclum. Tout au long de l’année scolaire, les inscrits ont pu réaliser en classe des activités ludiques et informatives sur le thème du recyclage de lampes, organisées en 9 défis aux choix.

Grâce à l’engagement et la participation des classes, 16 écoles ont pu être électrifiées par « Electricité sans frontière » au Sénégal, à Haïti, au Bénin, au Togo, et à Madagascar.

Depuis le 4 juin, sur le site Défi Récyclum les enseignants et animateurs périscolaire de toute la France peuvent inscrire leur classe et participer au Défi Récyclum, pour la rentrée 2018.