Dédié à l’orientation des 15-25 ans depuis plus de 30 ans, le Salon de l’Etudiant de Paris attire chaque année pendant 3 jours près de 65 000 jeunes.

Qu’ils soient lycéens en première ou terminale, toutes filières confondues, ou bien étudiants, accompagnés de leurs professeurs ou de leurs parents, ils viennent à la rencontre de plus de 600 exposants. Cette année, du 9 au 11 mars, 50 conférences et tables rondes sont prévues afin de compléter l’information des visiteurs. Ces rencontres-débats, animées par un journaliste de la rédaction de l’Etudiant, permettront de préciser tous les aspects de l’orientation, les possibilités de poursuite d’études ou le choix d’un diplôme et d’une filière.

