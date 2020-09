Des membres de PAZ (Paris Animaux Zoopolis) ont signalé l’hécatombe des poissons au Lac d’Enghien-Les-Bains. A cause des températures élevées, du manque d’oxygène et de la baisse du niveau de l’eau, les poissons ont suffoqué jusqu’à leur mort. Ils ont donc énormément souffert.

L’association s’interroge sur l’impact pour les oiseaux aquatiques qui y vivent : des oies, des canards, des cygnes.



PAZ regrette vivement que la Municipalité n’ait pas pris des dispositions afin de protéger et de sauver les poissons et demande au Maire d’Enghein de mettre en place un plan canicule pour le lac afin de sauver les animaux qui y vivent et propose :



1) la mise en place d’oxygénateur (sous l’eau) qui permet d’aérer l’eau et de faire entrer de l’oxygène, cela constitue une refuge pour les poissons.



2) le déversement d’eau (par exemple par les pompiers) ou d’ouvrir des vannes si existantes : afin d’augmenter le niveau de l’eau et donc de faire baisser la température et d’injecter de l’oxygène.